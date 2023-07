Mercato Napoli, arrivano conferme: possibile acquisto in Italia per 10 milioni! (ESCLUSIVA)

Novità di mercato anche per il Napoli, gli azzurri seguono un centrocampista italiano valutato 10 milioni di euro: tutti i dettagli.

Il calciomercato del Napoli non è ancora entrato nel vivo, con gli uomini del club impegnati a visionare profili e scegliere gli elementi da aggiungere alla squadra già competitiva di Rudi Garcia. Rispetto ad altri club di Serie A, gli azzurri possono anche permettersi qualche operazione per investimenti futuri. A tal proposito i proventi derivanti dal percorso nella scorsa Champions League e l’imminente cessione di Kim al Bayern Monaco – per circa 58 milioni di euro (valore della clausola rescissoria, ndr) -, agevoleranno e non poco il compito della dirigenza partenopea.

Chi è Matteo Prati, il centrocampista della Spal che piace anche al Napoli

Tra i calciatori futuribili finito nel mirino del Napoli ci sarebbe anche Matteo Prati, centrocampista classe 2003 di proprietà della Spal. Centrocampista a tutto campo, per caratteristiche ricorda molto Davide Frattesi del Sassuolo, abile anche a giocare davanti alla difesa come regista. Si adatta perfettamente sia in un centrocampo a due che a tre, anche se la sua posizione preferita resta quella della mezzala.

Nell’ultima stagione si è fatto notare avendo collazionato 20 presenze in Serie B, realizzando anche 2 reti e 1 assist. Dopodiché Prati si è messo in mostra al Mondiale Under 20 con la Nazionale Italiana, realizzando anche un importantissimo gol nella gara contro il Brasile.

La retrocessione in Serie C della Spal ha accresciuto le possibilità di cessione del talento emiliano. Un calciatore con potenzialità davvero importanti e che sta già attirando le attenzioni di tutti i maggiori club italiani. Nelle scorse ore si era parlato anche di un interessamento del Napoli, seppur il Cagliari sembrava fosse in vantaggio per il suo acquisto.

Nessun offerta ufficiale, la Spal chiede 10 milioni di euro

Ebbene, stando a quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, Matteo Prati piace davvero (e tanto) al club azzurro, ma al momento non è arrivata nessuna proposta concreta alla Spal. Né da parte del Napoli né tantomeno da parte di altri club. Dunque si tratta di una corsa totalmente aperta che potrebbe essere sbaragliata dalla prima società pronta a fiondarsi sul centrocampista. La società del presidente Tacopina, con la sapiente guida del direttore dell’area tecnica Filippo Fusco e del direttore sportivo Emanuele Righi, valuta Matteo Prati circa 10 milioni di euro.

Il Napoli può offrire varie contropartite per Prati

Questa la base d’asta per un calciatore che fa gola a tanti club. Per il Napoli l’esborso economico non sarebbe un problema, considerando Prati un possibile investimento per il futuro. Inoltre nell’affare il club azzurro potrebbe anche inserire una contropartita tecnica, con tanti ragazzi interessanti reduci da prestito. I vari Cioffi, D’Agostino, Coli Saco o lo stesso Filippo Costa (che alla Spal ha già giocato, ndr) potrebbero essere inseriti nell’affare per favorire il trasferimento.

Il possibile acquisto di Prati non significherebbe automaticamente una sua conferma immediata in rosa. Parliamo di un ragazzo giovanissimo che ha bisogno di giocare e mettersi in mostra. Dunque non è escluso che il Napoli, qualora decida di acquistarlo, possa valutarlo con calma in ritiro o prestarlo a qualche altro club di Serie A o Serie B. Di sicuro Matteo Prati, per chiunque dovesse puntarci, rappresenterebbe un investimento per il futuro con altissime possibilità di resa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti