Udinese Napoli formazioni: Calzona verso due esclusioni eccellenti

Il Napoli si prepara in vista del match di lunedì sera contro l’Udinese: ecco chi potrebbe rischiare di non giocare ad Udine.

Mancano solo quattro gare al termine del campionato e della stagione per il Napoli. Gli azzurri, ex campioni d’Italia, nel prossimo turno, ovvero la 35esima giornata di Serie A, sfidaranno l’Udinese. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì sera presso il Bluenergy Stadium. Il club partenopeo dovrà mettercela tutta per portare a casa i tre punti, ora più che mai preziosissimi per sperare ancora di qualificarsi per le prossime competizioni europee.

La squadra di mister Calzona non può assolutamente permettersi di perdere o di pareggiare, bisogna vincere per poter alimentare le speranze di qualificazione alle coppe del prossimo anno. Il Napoli, però, potrebbe presentarsi alla gara contro i friulani senza alcuni giocatori importanti, modificando qualcosa rispetto alle formazioni titolari viste nelle ultime settimane.

Probabile formazione Udinese Napoli, Juan Jesus verso l’esclusione

Mancano poche giornate alla fine del campionato, il Napoli non può assolutamente permettersi di sbagliare. Anche dall’altra parte, però, ci sarà una formazione agguerrita, visto che l’Udinese è piena lotta per non retrocedere.Dunque, non sarà una sfida semplice. Attualmente, il club partenopeo si trova al nono posto con 50 punti, quindi al momento significa fuori dalla qualificazione sia dell’Europa League (ormai un traguardo difficile da raggiungere, ndr) sia dalla Conference League. Inoltre, il club partenopeo potrebbe presentarsi a Udine senza uno dei giocatori più importanti in difesa, ovvero Juan Jesus.

Infatti, Juan Jesus pur avendo svolto il lavoro personalizzato durante l’allenamento, potrebbe non riuscire a recuperare in vista del match di lunedì sera. Una tegola per Calzona, se si considerano le ultime partite disputate dagli azzurri, con il brasiliano sempre titolare inamovibile della retroguardia. Al suo posto probabile l’impiego di Ostigard.

Anche in altre zone del campo non mancano le defezioni. Piotr Zielinski, ad esempio, non recupererà in tempo dall’infortunio e non sarà disponibile per la trasferta di Udine. A metà campo quindi ballottaggio tra Cajuste e Traoré per una maglia da titolare, con lo svedese in leggero vantaggio.

Ultime Napoli: la probabile formazione contro l’Udinese

Dunque nel 4-3-3 di mister Francesco Calzona ci sarà spazio per Meret tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera. A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e Cajuste (come detto in vantaggio su Traoré, ndr), mentre in attacco ci sarà ancora spazio per Kvaratskhelia, Politano e Osimhen.