Panchina Napoli, cambia tutto a sorpresa: il colpo di scena riguarda Pioli

Manca poco alla fine del campionato di Serie A, il Napoli deve iniziare a valutare il prossimo allenatore che dovrà occupare la panchina azzurra.

La stagione del Napoli non è stata per niente soddisfacente, tanti gli errori commessi durante questo campionato. Dal triplo cambio degli allenatori, agli acquisti sbagliati, fino ad arrivare al rendimento poco brillante dei giocatori in campo. Inoltre, il club partenopeo rischia di non riuscire a qualificarsi in nessuna delle competizioni europee e, dunque, ciò rappresenterebbe un mancato incasso per la società.

Per questo motivo, la formazione partenopea non può permettersi di sbagliare nuovamente, deve puntare a risollevarsi. Per fare ciò, bisognerà innanzitutto, scegliere il tecnico più adatto per allenare la squadra. A tal proposito, il presidente Aurelio De Laurentiis sta iniziando a monitorare la situazione, stilando una serie di nomi in una lista. Tra gli allenatori osservati dalla dirigenza partenopea spicca il nome dell’attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli.

Il Milan valuta Conceicao, Pioli si avvicina sempre di più al Napoli

Con molta probabilità il Milan non continuerà più la sua avventura con Stefano Pioli, l’attuale tecnico rossonero potrebbe cambiare destinazione a partire dal prossimo campionato. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, la società rossonera sta osservando attentamente un allenatore, si tratta di Sergio Conceicao.

Secondo tale indiscrezione, il Milan sarebbe fortemente interessato all’attuale allenatore del Porto. Un tecnico con grandissime qualità e carattere, tutte caratteristiche che gli hanno permesso di vincere 3 titoli in Portogallo, 3 coppe nazionali e 3 Supercoppe durante i suoi lunghissimi 7 anni di carriera con il Porto. Tuttavia, il tecnico portoghese potrebbe liberarsi dal contratto prima ancora della scadenza (ovvero, il 2028, ndr) grazie ad una clausola bilaterale. Ciò potrebbe permettere al Milan di riuscire ad avviare una trattativa con l’allenatore lusitano e a concluderla positivamente. La società rossonera sembra davvero intenzionata a non volere andare più avanti con Pioli, per poi virare su Sergio Conceicao per la prossima stagione.

Chiaramente questo potrebbe incidere molto anche sul prossimo allenatore del Napoli, infatti, se così fosse, Pioli potrebbe essere sempre più vicino alla panchina azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, potrebbe maggiormente seguire questa pista e ad avvicinarsi sempre di più all’avvio di una trattativa. Restano comunque in piedi le altre piste sondate dai partenopei in queste settimane: da Gian Piero Gasperini a Vincenzo Italiano, senza dimenticare sullo sfondo il nome di Antonio Conte, decisamente il tecnico più gettonato tra le preferenze dei tifosi del Napoli. Servirà ancora qualche settimana, o probabilmente il termine del campionato di Serie A, per avere novità più concrete sul prossimo allenatore del club azzurro.