Bayern, nuova stoccata di Tuchel contro l’ex Napoli Kim: le parole fanno discutere!

Kim Min-Jae torna ad essere sotto i riflettori, ma questa volta a causa di commenti negativi fatti dal tecnico tedesco Thomas Tuchel.

Non accenna a placarsi l’aria di tormenta attorno a Kim Min-Jae. L’ex difensore del Napoli è entrato nel mirino della critica dopo gli errori nel corso della semifinale d’andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. La prestazione del sudcoreano, colpevole in occasione della prima rete di Vinicius Jr., e poi sul fallo da rigore su Rodrygo. Tanti i commenti negativi sull’ex Napoli, sia da parte di opinionisti, sia da parte di giornalisti e anche ex calciatori.

Thomas Tuchel critica gli errori commessi da Kim Min-Jae

Ciò che farà però male al difensore saranno le parole del tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, tornato sull’argomento, come riportato dal Corriere dello Sport. Il tecnico dei bavaresi ha puntato ancora una volta il dito contro l’ex difensore del Napoli, Kim Min-Jae.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Già avevamo parlato nell’intervallo e a fine partita, era tutto chiaro. Ci sono più modi per difendere, non si può essere sempre aggressivi per riconquistare subito la palla. Lui si definisce un difensore aggressivo, ma ogni tanto si può anche temporeggiare. Kim ha imparato la lezione due volte quindi è facile continuare a sostenerlo”.

Il tecnico tedesco ha parlato con l’ex difensore del Napoli in due momenti diversi: sia nell’intervallo che a fine partita di Champions League. Durante la conversazione, l’allenatore avrebbe rimproverato al calciatore sudcoreano di difendere in maniera troppo aggressiva per riconquistare subito la palla, ciò avrebbe portato Tuchel su tutte le furie. Infatti, secondo il tecnico tedesco, Kim dovrebbe imparare a temporeggiare di più e a trovare il momento giusto per affondare l’intervento e conquistare il pallone.

Tuttavia, queste frasi potrebbero portare a nuovi cambiamenti. A tal proposito, infatti, Tuchel non ha ancora del tutto escluso l’ipotesi di restare al Bayern Monaco. Se così fosse, Kim potrebbe anche seriamente pensare di cambiare squadra, visto il rapporto non eccezionale con l’allenatore, che di fatto l’ha messo in panchina. Ciò potrebbe far ben sperare i tifosi napoletani, Kim potrebbe valutare l’idea di poter ritornare a giocare in Serie A e chissà, magari nuovamente con la maglia azzurra. Non si sanno ancora i motivi del perché l’ex centrale del club partenopeo non sia riuscito ad emergere all’interno della rosa tedesca, eppure, in maglia azzurra è riuscito a regalare diverse gioie nel reparto difensivo. Kim rimane il giocatore che quest’anno è mancato più di tutti al Napoli, la sua assenza si è sentita parecchio e continua a farsi sentire.