Da Zielinski a Demme, è rebus centrocampo: spunta il nome di un classe 2003

A quanto pare sarà soprattutto la zona nevralgica del campo a subire le maggiori modifiche: da Zielinski in scadenza a Demme, desideroso di un minutaggio maggiore a seguito dell’ultima annata vissuta ai margini.

Se le conferme del tandem Lobotka-Anguissa appaiono sicure, la permanenza dell’altro totem del terzetto di centrocampo partenopeo è avvolta da una nube densa di incertezza: Piotr Zielinski andrà in scadenza il prossimo anno, il Napoli non può permettersi di perderlo a zero, motivo per cui, attualmente sono in atto tutte le valutazioni del caso. Una cosa è certa, sarà rinnovo o cessione, nessuna via di mezzo verrà contemplata.

Discorso diametralmente opposto per Diego Demme, il mediano tedesco ha voglia di campo, a seguito di un’annata storica, ma vissuta ampiamente ai margini del progetto. Anche il suo caso ad oggi rappresenta un’incognita, che probabilmente scioglierà Garcia in ritiro a seguito delle proprie analisi.

Nuovo nome per il centrocampo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima infatuazione di De Laurentiis sarebbe Matteo Prati: 20 anni, assoluto protagonista del mondiale under 20 culminato nella finale persa contro l’Uruguay. La SPAL, proprietaria del suo cartellino lo valuta non meno di 10 milioni, su di lui vari club italiani, tra cui il Cagliari.

Infine, per il reparto arretrato, i partenopei starebbero preparando una nuova offensiva per Max Kilman, difensore inglese di origini ucraine del Wolverhampton.