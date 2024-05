Luis Alberto al Napoli? Arriva l’annuncio: “Questa è la sua volontà”

Luis Alberto rimane in uscita dalla Lazio, il Napoli vuole accaparrarsi il giocatore in vista della sessione estiva di calciomercato.

Il campionato è quasi giunto al termine, il Napoli si sta già proiettando verso la prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di ripartire nei migliori dei modi, evitando di commettere gli stessi errori. Durante questa stagione, infatti, il club partenopeo non è riuscito ad emergere, il rendimento della squadra è stato poco soddisfacente. Per questo motivo, la dirigenza partenopea dovrà rifondare la squadra. La sessione di mercato sarà quindi, importante per la società azzurra. Bisognerà capire quali giocatori meritano di continuare a giocare in maglia azzurra e chi, invece, dovrà cambiare destinazione.

A tal proposito, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già osservando una serie di giocatori, che potrebbero essere di grande aiuto all’interno della rosa. Tra i nomi in lista, spicca il nome di Luis Alberto. Infatti, il centrocampista spagnolo è in uscita dalla Lazio e presto, quindi, dovrà cambiare meta.

Calciomercato Napoli, Luis Alberto vuole tornare al Siviglia

Pietro Pinelli, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli dove ha svelato la vera volontà di Luis Alberto. Secondo tale indiscrezione, infatti, il calciatore spagnolo vorrebbe salutare definitivamente la Serie A. Quindi, l’obiettivo del centrocampista è quello di salutare sia la Lazio, ma anche il campionato italiano. Questa decisione è dettata dal fatto che il giocatore vuole assolutamente volare in Spagna, ma soprattutto, tornare al Siviglia.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Luis Alberto al Napoli? Il suo desiderio è quello di tornare a Siviglia”.

Una doccia gelata per i supporters del Napoli che in queste ore sui social hanno manifestato grande entusiasmo per la notizia che vedeva “Il Mago” accostato agli azzurri. Se quanto raccontato da Pinelli dovesse essere confermato, i partenopei dovranno gioco forza cambiare obiettivo per il centrocampo. Luis Alberto sarebbe stato l’ideale sostituto di Zielinski, in procinto di trasferirsi all’Inter.

Nel mirino del Napoli restano comunque anche altri centrocampisti. Nelle ultime settimane sono in particolare due i calciatori accostato al club di Aurelio De Laurentiis. Il primo è Georgiy Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donestsk che però non sarà ceduto per meno di 50 milioni di euro, una cifra elevatissima anche per una società facoltosa come il Napoli. L’altro giocatore tornato prepotentemente in orbita partenopea, dopo l’accostamento dello scorso anno, è l’argentino Giovani Lo Celso che quest’anno ha giocato appena 575 minuti con la maglia del Tottenham: la scadenza del contratto fissata a giugno 2025 potrebbe favorire l’affare.