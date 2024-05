“Resto qui”, l’annuncio è definitivo: sfuma l’idea del Napoli per la panchina

Questa stagione di Serie A è quasi giunta al termine e il Napoli valuta il prossimo tecnico che dovrà allenare la squadra per il prossimo anno.

La stagione del Napoli continua a non andare nei migliori dei modi: la società partenopea, d’ora in poi, dovrà evitare di ripetere lo stesso andamento poco soddisfacente durante il prossimo campionato. Con molta probabilità, il tecnico Francesco Calzona non occuperà nuovamente la panchina azzurra. I numeri parlano chiaro e la squadra continua ad avere una prestazione altalenante in campo. Attualmente, il club partenopeo si trova in nona posizione con soli 50 punti: non una classifica brillante per gli azzurri, i quali rischiano di non giocare le coppe europee per il prossimo anno.

A tal proposito, la società partenopea dovrà cercare in tutti i modi di non commettere gli stessi errori. Soprattutto, bisognerà puntare verso la ripresa del club attraverso i risultati. Per fare questo, è necessario rifondare la squadra, quindi inserendo dei giocatori validi all’interno della rosa. Ma soprattutto, bisognerà trovare un allenatore con carattere e in grado di far ritrovare la grinta giusta agli azzurri. Una sfida per niente semplice, visti gli avvenimenti che si sono susseguiti durante questa stagione. Nonostante ciò, il presidente Aurelio De Laurentiis sta osservando attentamente diversi allenatori, con la consapevolezza che questa volta non può più sbagliare.

Fabio Pecchia rimane al Parma, sfumata l’ipotesi della panchina azzurra

Diversi sono i nomi degli allenatori inseriti nella lista della società partenopea, tra questi c’è anche quello dell’attuale tecnico del Parma, Fabio Pecchia. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis può già depennare il suo nome dal suo casting che, a onor del vero, attualmente vede altre candidature in primo piano. Infatti, secondo quanto rivelato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha confermato di voler rimanere per continuare la sua avventura con la squadra gialloblù.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Se resto a Parma? Assolutamente sì. Mai avuto dubbi, mai pensato di andare via. Qui si può fare calcio come piace a me”.

Dunque, secondo tale indiscrezione Pecchia non ha assolutamente intenzione di lasciare il club gialloblù, ma vuole continuare ad occupare la panchina del Parma anche in Serie A. Inoltre, ha poi aggiunto un commento rivolto alla sua squadra. Ciò sottolinea il fatto di quanto il tecnico sia contento e orgoglioso di voler proseguire con questo progetto:

“Squadra giovane, programmazione meticolosa, identità di gioco, stile. Tanti miei giocatori in Serie A ci possono sicuramente stare. Di certo, continueremo a proporre un calcio di dominio, di pressing, di velocità. Il pubblico si è divertito vedendoci giocare, e dobbiamo cercare di insistere con questo progetto”.

Quindi, la società partenopea dovrà trovare delle alternative. Ma sicuramente quelle non mancano, la lista è piena di nomi. Tra questi, emergono quelli di Pioli, Gasperini, Italiano, con la suggestione Antonio Conte sempre all’orizzonte.