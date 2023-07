Altro che addio, Osimhen fa impazzire di gioia i tifosi del Napoli!

Napoli, Osimhen grande protagonista anche fuori dal campo: messaggio da non credere per i tifosi azzurri, avete sentito?

Se i tifosi del Napoli dovessero scegliere il giocatore più rappresentativo di questa stagione trionfale per la città e per la squadra, senz’alcun dubbio, una buona metà sceglierebbe Victor Osimhen. Il suo contributo è stato fondamentale: 26 gol in 32 presenze, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere. Oltre questo, è da sottolineare l’innata capacità di coinvolgere i suoi compagni, che oramai vedono in lui un vero leader, un punto di riferimento su cui fare affidamento in campo e fuori. Anche per questo va dato merito a Luciano Spalletti. Il mister di Certaldo, oltre ad aver affinato le caratteristiche tecniche e ad aver valorizzato le già sviluppatissime capacità atletiche dell’attaccante nigeriano, ha lavorato tanto sull’aspetto mentale. Il lavoro ha di certo dato i suoi frutti.

In questi giorni però sono insistenti le voci di mercato che lo vogliono lontano da Napoli. Si fa riferimento, in particolare, all’interessamento del Paris Saint Germain. I francesi sono pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro per strapparlo ai partenopei. Tuttavia il patron Aurelio De Laurentiis ha più volte ribadito che per meno di 150 milioni di euro non ha intenzione di trattare.

I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: dichiarazione d’amore di Osimhen

Nonostante la preoccupazione per l’interessamento delle big europee, i tifosi del Napoli possono stare tranquilli. A rassicurarli ci ha pensato lo stesso Victor Osimhen, intervistato ai microfoni di del portale nigeriano Soccernet.ng.

Non ho mai visto una città più pazza per il calcio come Napoli e i napoletani. Mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato. I bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la replica della mia maschera. Mostra il duro lavoro che ho dato loro e cosa significo per loro. E per me, non c’è luogo migliore dove stare di questo – così ha parlato dell’amore dei napoletani nei suoi confronti.

Lo Scudetto ha rappresentato il primissimo successo tra i professionisti di Osimhen, ma Victor ha ancora fame di trofei e non ha intenzione di fermarsi.

Ora sono dipendente dai trofei perché lo scudetto è il mio primo trofeo da professionista. Ne sono diventato dipendente e non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione – ha aggiunto.

Poi ha continuato sottolinenando l’importanza di questa storica vittoria, sia per lui e per la sua carriera che per la città di Napoli, che aspettava questo successo da ben trentatré anni. Tuttavia non nasconde un sogno proibito: la Champions League:

Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi del calcio mondiale. E l’ho vinto con un club che apprezza le piccole cose che fai per loro. Vincere lo scudetto è stato importante per me. Qualunque cosa verrà dopo sarà altrettanto importante, come la Champions League, la Coppa di Lega e ogni sorta di trofeo.

Insomma, le parole di Osimhen sembrano allontanare sostanzialmente le possibilità di una cessione nel corso di questa finestra di calciomercato.