Osimhen fa sognare i tifosi del Napoli: “Sono nel posto giusto. Ora voglio vincere altri trofei!”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato un’intervista esclusiva al portale nigeriano Soccernet.ng, parlando di tantissimi temi. Ecco quanto evidenziato:

Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi del calcio mondiale. E l’ho vinto con un club che apprezza le piccole cose che fai per loro. Vincere lo scudetto è stato importante per me. Qualunque cosa verrà dopo sarà altrettanto importante, come la Champions League, la Coppa di Lega e ogni sorta di trofeo.

Sono così orgoglioso di aver vinto lo scudetto, per me è qualcosa di enorme. Qualunque onore venga dopo questo, lo accoglierò con favore. E sto davvero lavorando duramente per assicurarmene, e ora sono dipendente dai trofei perché ora lo scudetto è il mio primo trofeo da professionista. Ne sono diventato dipendente e non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione.