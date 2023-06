Il Napoli sul talento del Sassuolo, Carnevali conferma: “È stato richiesto anche da loro”

Il calciomercato estivo 2023 è ufficialmente aperto: le trattative avviate dai club di Serie A sono tante, e anche il Napoli comincia a muoversi in ottica mercato.

A distanza di 33 anni dall’ultima volta, il Napoli è tornato Campione d’Italia dopo un’annata strepitosa in Serie A; ciò che ha maggiormente distinto i ragazzi di Luciano Spalletti è stata la continuità a livello tecnico e fisico, che ha permesso il trionfo.

Dopo la grande festa per la conquista del terzo Scudetto della storia, la società azzurra ha dovuto subito far fronte all’addio dell’allenatore Spalletti, sostituito da Rudi Garcia. Inoltre, nella serata odierna è arrivata l’ufficialità dell’addio di Cristiano Giuntoli, ora in forza alla Juventus.

Calciomercato Napoli, sondaggio per il centrocampista del Sassuolo

Sul fronte calciomercato, il Napoli non ha ancora affondato per il grande colpo estivo; anzi, la squadra partenopea ha dovuto salutare Kim Min-jae, volato in Germania al Bayern Monaco per 58 milioni di euro. In queste ultime ore, poi, De Laurentiis ha fissato il prezzo per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, per il quale suonano sirene estere.

Dal punto di vista delle entrate, il Napoli si sta muovendo cautamente sul mercato ed ha cominciato a sondare alcuni nomi: tra questi, è presente il centrocampista del Sassuolo Maxim Lopez.

All’apertura del calciomercato a Rimini, nella serata odierna, ai microfoni di TV Play è intervenuto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Queste le sue parole, che hanno confermato l’interesse del Napoli per il centrocampista neroverde:

Maxime Lopez è stato richiesto anche dal Napoli, piace a tante squadre: uno dei giocatori più forti in rosa, vediamo se riusciamo ad accontentare il ragazzo che ha ambizioni importanti

