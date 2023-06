Napoli, maxi evento per il lancio del nuovo sponsor? L’indiscrezione

Il Napoli sta organizzando un maxi evento nella propria città per svelare in nuovo main sponsor. Tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento.

La storica stagione del Napoli si concluderà nella giornata odierna. Un anno che i tifosi Partenopei difficilmente dimenticheranno e il motivo è la conquista del terzo scudetto della propria storia.

Il condottiero degli Azzurri è stato senz’ombra di dubbio Luciano Spalletti, che nella prossima stagione verrà sostituito da Rudi Garcia. Il tecnico francese è stato fortemente voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis. I due, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Roma, saranno presenti ad un evento in cui verrà svelato il nuovo main sponsor.

L’appuntamento per la presentazione del nuovo main sponsor

Voci non confermate, riportano che l’appuntamento per la presentazione del nuovo main sponsor è in programma per lunedì 10 luglio. Con ogni probabilità, sarà questa la data in cui verrà presentato MSC come nuovo main sponsor del Napoli.

La nota nave da crociera sostituirà l’ormai storico sponsor Lete sulla maglia dei Partenopei nella prossima stagione. L’evento si terrà nel porto di Napoli su una nave da crociera MSC.