Guardiola rovina i piani del Napoli, inserimento del Manchester City

Uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli per il centrocampo è entrato nel mirino di Pep Guardiola al Manchester City.

Giorni di riflessione per il calciomercato del Napoli, che sta riflettendo su quali calciatori investire. I partenopei non hanno particolari esigenze di intervenire sul mercato, almeno per ora. De Laurentiis dovrà puntellare una squadra già forte o, semmai, sostituire eventuali partenti.

Anche il Manchester City piomba su Gabri Veiga

Detto ciò, gli uomini mercato della società stanno già valutando determinati profili che potrebbero fare al caso degli azzurri. Uno di questi è sicuramente Gabri Veiga, forte centrocampista del Celta Vigo che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Il Napoli sembra intenzionato a presentare un’offerta da 30 milioni di euro per acquistarlo, ma sul talento spagnolo non ci sono solo i partenopei. Sono davvero tantissime le squadre interessate a Veiga, a cui – riferisce su Twitter l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano – si sarebbe aggiunto il Manchester City.

La squadra allenata da Pep Guardiola ha l’esigenza di acquistare un calciatore a centrocampo che vada a sostituire Gundogan, passato al Barcellona. Il primo obiettivo era Declan Rice del West Ham, con il quale però si sono interrotte le trattative.

Da qui la decisione di scendere in campo per Gabri Veiga. L’inserimento di un colosso del calcio europeo come il Manchester City potrebbe cambiare tutti gli scenari.