Gabri Veiga al Napoli: scende in campo De Laurentiis, ecco l’offerta

Il Napoli ha messo nel mirino un talento straordinario come Gabri Veiga del Celta Vigo: ora De Laurentiis è pronto a scendere in campo.

Gli azzurri stanno cercando miglioramenti in ogni zona del campo e l’obiettivo della società è chiaro: acquistare calciatori giovani ma già di un certo livello per poterli far consacrare a Napoli e continuare il progetto vincente. Rudi Garcia avrà anche il compito di implementare lo status di ogni calciatore che vestirà la maglia azzurra, anche per renderli poi appetibili sul mercato.

Napoli su Gabri Veiga: la strategia di De Laurentiis

Il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo classe 2002 è un profilo molto interessante per la società che sta cercando profili giovani ma già pronti per una piazza importante come quella azzurra.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il Napoli tenterà l’affondo decisivo per prendere Gabri Veiga. Il club spagnolo chiede non meno di 40 milioni per cedere il talentuoso centrocampista spagnolo e De Laurentiis ha deciso di scendere in campo in prima persona per ammorbidire le richieste della società galiziana.

La prima offerta del Napoli si aggirerà sui 30 milioni di euro che, considerati anche gli ottimi rapporti tra le società, potrebbe essere un ottimo punto di incontro per la riuscita della trattativa. Con l’aggiunta di qualche bonus, poi, si potrebbe chiudere con esito positivo e portare un nuovo asso alla corte di Rudi Garcia.