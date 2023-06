Lobotka richiesto anche in Premier League, il sostituto può arrivare dalla Serie A

Anche Stanislav Lobotka è richiesto sul mercato, anche in Premier League puntano il regista del Napoli: chi sarebbe l’eventuale sostituto.

Il calciomercato sta entrando nella sua fase calda, soprattutto con super offerte che stanno arrivando ai club di Serie A dalla Premier League e dall’Arabia Saudita. Anche il Napoli è accerchiato e deve difendere la presenza dei propri top player, ma è oggettivamente complicato resistere a determinate offerte.

Non solo Kim e Osimhen, l’altro calciatore azzurro su cui si registrano movimenti di calciomercato è Stanislav Lobotka. Lo slovacco è un punto fermo del Napoli, fondamentale per il gioco di Rudi Garcia come già sottolineato nella conferenza stampa di presentazione giorni fa.

Anche il Newcastle piomba su Lobotka, il Napoli pensa a Maxime Lopez

Su Lobotka ci sono interessamenti dall’Arabia Saudita, ma non solo. Infatti, come riportato da calciomercato.it, sul regista del Napoli è piombato il Newcastle. Il club inglese, che il prossimo anno disputerà la Champions League, sta facendo incetta di acquisti, soprattutto visto la multimilionaria proprietà araba alle spalle.

Il Napoli, a tal proposito, avrebbe fissato la valutazione di Lobotka a 60 milioni di euro, seppur la volontà sia chiaramente quella di trattenere il calciatore. La società partenopea, comunque, si sta guardando intorno per capire quale possa essere l’eventuale sostituto.

Ebbene al Napoli – sia in caso di cessione, ma anche senza addio a Lobotka – piace e non poco Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo che conosce benissimo Rudi Garcia. Il nuovo allenatore azzurro, infatti, l’ha già allenato al Marsiglia dal 2016 al 2019.