Sirene shock per Lobotka: arriva la reazione del Napoli

Apprezzamenti di mercato per Stanislav Lobotka: la notizia spiazza tutti, ma il Napoli ha già preso la sua decisione. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano.

Stanislav Lobotka è stato senza dubbio una delle figure chiave per la vittoria dello Scudetto. Il regista slovacco ha espresso tutto il suo calcio grazie alla cura Luciano Spalletti, che lo ha rivitalizzato dopo un periodo non brillante sotto la guida Gattuso. Rendimento che il Napoli ha premiato diversi mesi fa con un rinnovo di contratto, con tanto di adeguamento in termini d’ingaggio.

Tuttavia, non mancano gli apprezzamenti e le sirene di mercato per l’ex Celta Vigo: la notizia è di quelle che allarma i tifosi e arriva direttamente dall’Arabia Saudita. Vediamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

“Due club sauditi su Lobotka”: la rivelazione

In particolare, due club dall’Arabia Saudita sarebbero sulle tracce di Stanislav Lobotka: si tratta dell’Al Ahli e dell’Al Nassr, club che sono alla continua ricerca di stelle per rinforzarsi.

A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano, secondo cui i due club avrebbero fatto un sondaggio per il regista slovacco. Il Napoli, tuttavia, lo ritiene centrale e per questo motivo sarà difficile convincere il club azzurro a lasciarlo partire. Un’altra notizia, che questa volta riguarda Lobotka, arriva dall’Arabia Saudita, dopo quella trapelata in mattinata in merito a Hirving Lozano. Anche l’ex PSV Eindhoven sarebbe finito nel mirino di club sauditi, con il calciatore che avrebbe aperto all’addio.