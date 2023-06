Svolta PSG-Osimhen, ultim’ora dalla Francia: “Cifra da capogiro”

Il Paris Saint-Germain è in forte pressing per Victor Osimhen: questo è quanto emerge dalla Francia in queste ore. La cifra sul tavolo fa venire i brividi.

Giorni e settimane importanti per capire quali saranno le sorti di Victor Osimhen, che dopo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Napoli ha tantissimi estimatori. Ma Aurelio De Laurentiis ha parlato chiaro: con l’entourage si approfondirà quella disponibilità concessa dallo stesso ragazzo a parlare di rinnovo di contratto, ma la fumata bianca non è una conseguenza automatica dei fatti.

Servirà, infatti, capire quale sarà la richiesta d’ingaggio che Osimhen presenterà attraverso il suo entourage e valutare, eventualmente, se procedere con il rinnovo oppure aprire le porte del mercato. In tal caso, come accennato in precedenza, le pretendenti non mancherebbero.

Tra di loro, c’è sicuramente il Paris Saint-Germain: dopo l’addio di Messi e le voci su Mbappé e Neymar, il club parigino è alla ricerca di un colpo importante in attacco e le ultime notizie che arrivano in queste ore dalla Francia confermano questo scenario. D’altro canto, però, c’è una richiesta del Napoli che è davvero da capogiro: sapete a quanto ammonta la stima del cartellino stando alla valutazione del club partenopeo? Scopriamolo insieme.

Maxi richiesta del Napoli per Osimhen: la risposta del PSG

A fare il punto della situazione è Le Parisien, che spiega quali sono le ultime novità in merito al pressing che il Paris Saint-Germain sta facendo per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Stando a quanto riportato dalla medesima fonte, il club azzurro avrebbe risposto con una super richiesta di 180 milioni di euro per cedere il proprio attaccante. “Una somma esorbitante e sproporzionata – si legge – che renderebbe l’ex attaccante del Lille il secondo giocatore più costoso del pianeta”.

“Difficile, in queste condizioni, immaginare che il PSG assecondi questa richiesta delirante del Napoli”, continua Le Parisien sul suo sito, lasciando intendere che la richiesta è ritenuta fuori mercato. A queste condizioni, se confermate, la potrebbe dovrebbe raffreddarsi definitivamente.