Nuovo DS Napoli, operazione mai vista prima di De Laurentiis: sapete cosa ha deciso?

In questi giorni, dopo la presentazione ufficiale di Rudi Garcia, terrà banco il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: in caso di addio, De Laurentiis è pronto a stupire.

Dopo la presentazione ufficiale di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, in città ci si chiede quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha da tempo chiarito le sue intenzioni, con tanto di discorso ai tifosi nella prima festa Scudetto dopo Napoli-Fiorentina che sembrava un vero e proprio commiato.

Alla finestra c’è la Juventus: il club bianconero ha scelto l’ex Carpi per far ripartire il nuovo ciclo ma Aurelio De Laurentiis frena, forte del contratto attualmente in essere fino al 2024. Nei prossimi giorni, stando a quanto trapelato in queste ore, dovrebbero esserci tra i contatti tra le parti per schiarire la situazione in un senso o nell’altro. In caso di addio, ipotesi non proprio utopistica, il patron azzurro avrebbe in mente un’idea a dir poco sorprendente.

Chi sostituirà Giuntoli? Pazza idea di De Laurentiis

Una vera e propria pazza idea quella che avrebbe in cantiere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis qualora Cristiano Giuntoli dovesse dire effettivamente addio agli azzurri.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, che a tal proposito rivela: “Il presidente non lo sostituirà“. Un’ipotesi che il quotidiano oggi in edicola rilancia così: “Sarà lui al vertice di un gruppo di lavoro che comprende l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, i due responsabili del settore scouting, Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani”.

Conferme, inoltre, sulle voci di un nuovo inserimento: si tratta di Antonio Sinocropi, “appena diplomato direttore sportivo e compagno di Valentina De Laurentiis”.

Vedremo, innanzitutto, quali saranno gli sviluppi relativi al futuro dello stesso Giuntoli, per poi capire quale sarà il nuovo organigramma ufficiale che guiderà le operazioni di mercato (e non solo) del club partenopeo.