Futuro Giuntoli, incontro con De Laurentiis: svelata la decisione

Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis si incontrano per decidere il futuro in maniera definitiva. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come si andrà avanti dopo la vittoria delllo Scudetto ma il dirigente sembra ormai aver deciso.

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un accordo ormai già esistente tra Giuntoli e la Juventus e con la volontà del Napoli di trattenerlo a tutti i costi fino alla fine del contratto. Ma lavorare senza stimoli potrebbe essere solo deleterio per la squadra e per il futuro.

Napoli, incontro Giuntoli – De Laurentiis per l’addio

Cristiano Giuntoli vuole la Juventus e sta cercando di convincere il patron azzurro a lasciarlo partire. Il suo futuro potrebbe essere alla Juve, dove c’è aria di ricostruzione e sente la voglia di poter scrivere pagine di storia anche in bianconero.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, De Laurentiis sta iniziando a prendere in considerazione la possibilità di lasciare andare Giuntoli.

Il direttore sportivo del Napoli e il patron si incontreranno nei prossimi giorni e si va verso l’addio. I tempi e le condizioni non sono ancora note ma oggi il presidente del Napoli è apparso molto più morbido sulla situazione. L’indizio principale sull’addio lo ha dato lo stesso Giuntoli che non era presente alla conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia.