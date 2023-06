“Stamattina ho parlato con Micheli”, rivelazione sul mercato del Napoli

Maurizio Micheli sta conducendo il calciomercato del Napoli, rivelazione riguardante le mosse della società azzurra.

Con il futuro di Cristiano Giuntoli ancora da decifrare, a prendere le redini del mercato del Napoli in queste settimane è stato Maurizio Micheli. Il capo scout azzurro sta di fatti svolgendo il ruolo di direttore sportivo, portando avanti le trattative e gli affari di mercato del club.

Micheli impegnato nelle trattative del Napoli, conferma in diretta

Non sarà lui, però, ad essere coinvolto nella scelta del nuovo allenatore del Napoli; decisione che prenderà in prima persona Aurelio De Laurentiis. A rivelarlo è Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo – tra le altre – di Napoli e Atalanta, intervenuto su 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato: