Altro che 27 giugno: svelato quando sarà annunciato il nuovo tecnico del Napoli

Arrivano novità in merito all’annuncio del nuovo allenatore del Napoli: succederà prima del 27 giugno, data limite accennata anche da De Laurentiis

Tra i tifosi abbonda la curiosità per capire chi allenerà il Napoli a partire dalla prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis continua il suo casting e la sensazione è che il cerchio stia iniziando a restringersi. Da Christophe Galtier a Paulo Sousa, passando per Rudi Garcia: queste sembrerebbero essere, salvo sorprese, i nomi più caldeggiati per la panchina della squadra campione d’Italia.

Intanto, c’è chi si sbilancia anche sulla possibile data dell’annuncio: il patron azzurro aveva appena accennato al 27 giugno come data indicativa, ma è chiaro che è lecito aspettarsi qualche novità anche prima. A confermarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che svela quale può essere il termine ultimo per l’annuncio ufficiale.

Nuovo allenatore Napoli, l’indiscrezione dell’annuncio

Secondo il quotidiano oggi in edicola, si saprà qualcosa di ulteriormente più chiaro entro sette giorni. Il patron Aurelio De Laurentiis ha da tempo avviato il giro di consultazioni, anche se al momento manca un vero e proprio nome in pole.

L’identikit, in ogni caso, è tracciato: gli azzurri cercano un profilo che possa continuare il lavoro iniziato da Luciano Spalletti, che dal canto suo ha deciso di interrompere anzitempo il matrimonio con i partenopei.

Ancora un po’ di pazienza e i tifosi del Napoli potranno scoprire quale sarà il profilo a cui De Laurentiis affiderà la guida della squadra campione in carica della Serie A.