Tradimento totale: salutato il Milan va al Napoli

Il Napoli pianifica le prossime mosse in entrata. Nel mirino del presidente De Laurentiis è finito un ex milanista: trattativa al via.

L’euforia legata alla conquista dello scudetto è stata accantonata in maniera definitiva. Resta la soddisfazione per aver interrotto un digiuno durato 33 anni ma il Napoli, adesso, proverà a resettare tutto e ad allestire una squadra ancora più competitiva. La rivoluzione è già scattata: Luciano Spalletti, infatti, ha salutato la compagnia e andrà adeguatamente sostituito. Tanti i nomi al vaglio del presidente Aurelio De Laurentiis il quale, a breve, sarà chiamato ad esprimersi anche sulla posizione di vari elementi del club.

A breve, per esempio, la società provvederà ad incontrare l’entourage di Victor Osimhen per fare il punto della situazione e capire se c’è la volontà comune di andare avanti insieme. Il patron azzurro vorrebbe tenerlo, così da aumentare le chance di aprire un ciclo vincente. Poco chiare invece, almeno finora, le intenzioni del nigeriano seguito da un gran numero di squadre della Premier League. È il caso del Manchester United, che già nell’estate 2022 aveva provato a prenderlo senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” di De Laurentiis.

In bilico pure Hirving Lozano, legato ai partenopei fino al 2024. Il restyling atteso non riguarderà però soltanto la rosa, ma anche i quadri dirigenziali. Da definire, infatti, c’è anche il futuro di Cristiano Giuntoli attratto dalla possibilità di diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. Il suo contratto scade tra un anno e fin qui De Laurentiis non ha voluto liberarlo. Il manager, a breve, proverà a tornare alla carica con l’obiettivo di ottenere il tanto auspicato via libera. Il divorzio, nonostante le smentite di sorta, rimane possibile. Ecco perché il Napoli si è da tempo messo alla ricerca di un dirigente in grado di raccoglierne il testimone.

Napoli, nel mirino di De Laurentiis c’è un ex milanista

Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli mentre ora sono in netto rialzo le quotazioni di Frederic Massara, reduce dal licenziamento in tronco subito al Milan. Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, nel corso del summit andato in scena lunedì, ha espresso il proprio malcontento per la stagione vissuta dai rossoneri (qualificatisi in Champions soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus) prendendo la decisione di mandare via sia lui che Paolo Maldini.

Il divorzio è stato ufficializzato, con Massara che potrebbe riavere subito un altro ruolo di primo piano in Serie A. De Laurentiis, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, sta pensando di prendere proprio lui nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Giuntoli. Occhio, però, alla concorrenza della Roma che rischia di perdere Tiago Pinto seguito in maniera concreta dal Tottenham. Work in progress. Una cosa, però, è certa: il gruppo 2023/24 sarà molto differente da quello che ha vinto lo scudetto.