L’annuncio sul Napoli fa impazzire i tifosi: “Due colpi da Scudetto”

Il Napoli ha la possibilità di rialzarsi in vista del prossimo campionato, la società partenopea può sferrare due colpi vincenti.

La stagione poco soddisfacente del Napoli è quasi giunta al termine, il presidente Aurelio De Laurentiis inizia già a proiettarsi verso il prossimo campionato. La dirigenza partenopea dovrà evitare di ripetere gli stessi errori, un’altra stagione deludente non è ammessa. Per questo motivo, bisognerà stare molto attenti alle prossime mosse. Da una parte, bisognerà rifondare la squadra, mentre dall’altra, è necessario trovare l’allenatore più adatto per la panchina azzurra.

Antonio Conte e Romelu Lukaku al Napoli, con i due si può puntare allo scudetto

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha affermato che l’arrivo di due profili ben precisi al club partenopeo, potrebbero fare la differenza e riportare lo scudetto a Napoli per il prossimo campionato. I due nomi in questioni, sarebbero l’allenatore Antonio Conte e l’attaccante belga Romelu Lukaku.

Di seguito, quanto evidenziato:

Conte e Lukaku? Se arrivano entrambi, il Napoli è da Scudetto a prescindere da tutto il resto. Non credo però sia una pista calda, non vorrei che alla fine restasse proprio Calzona. Si è raffreddato anche il profilo di Pioli… Con Conte e Lukaku non ci sarebbe bisogno di smantellare la squadra, li rivitalizzerebbe da capo. Chi dice che gli allenatori non contano, capisce poco o nulla di calcio. Spalletti l’anno scorso valeva il 90% della squadra, Calzona, Mazzarri e Garcia contano il 10%.

Secondo il pensiero di Padovan, il Napoli dovrebbe spingere seriamente sia per Conte, ma anche per Lukaku. Entrambi sono due profili che servono al club partenopeo, soprattutto, se si vuole puntare ad una stagione piena di soddisfazioni. L’arrivo del tecnico Antonio Conte potrebbe essere di grande aiuto alla squadra, in quanto è un allenatore con un carattere forte e determinato. Ma soprattutto, può far ritrovare la grinta giusta ai giocatori e puntare alle vittorie. Insomma, tutto quello che quest’anno al Napoli è mancato. Dall’altra parte, anche l’arrivo del calciatore belga può fare la differenza all’interno della rosa. Lukaku è un giocatore con gradi qualità e soprattutto, con una certa esperienza. Inoltre, con molta probabilità, Victor Osimhen saluterà la società napoletana al termine di questo campionato. Quindi, l’attaccante belga potrebbe essere l’erede perfetto.

Chiaramente sono due profili difficili da raggiungere, vista la vasta concorrenza. Non sarà una sfida per niente semplice, ma il Napoli deve mettercela tutta. Non può assolutamente permettersi di perdere due elementi così fondamentali per risollevarsi dalla cattiva annata, la società partenopea può sferrare i due colpi da scudetto.