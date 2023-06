Futuro Osimhen, conferme sul summit: uno scenario inquieta il Napoli

Grandissimo protagonista della cavalcata Scudetto, Victor Osimhen è pronto a fare chiarezza sul suo futuro. Durante la festa di domenica, il calciatore ha rimandato ogni decisione al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ma per la prossima settimana è previsto un summit con l’entourage – così come si è vociferato nelle scorse – per dare una schiarita sulle sorti dell’ex Lille.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo rivela:

Il confronto servirà innanzitutto ad esplicitare le intenzioni delle parti. De Laurentiis ha chiarito in passato la sua posizione, per lui Osimhen vale non meno di 120 milioni di euro e offerte inferiori non saranno prese in considerazione. Il procuratore del giocatore esporrà la volontà dell’assistito, in merito all’eventualità di una proposta importante da uno dei top club europei.

Se dovesse optare per la permanenza, la società avvierà poco dopo le discussioni per un rinnovo, di cui per ora non si è parlato. L’accordo in vigore con l’attaccante scadrà nel 2025, con oltre 4,2 milioni di ingaggio è il giocatore più pagato e De Laurentiis non vuole correre il rischio che una durata residuale ridotta del contratto possa svalutarlo.