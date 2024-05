Mercato Napoli, l’erede di Osimhen con lo scambio: “Manna al lavoro”

Il Napoli sta già lavorando per il prossimo calciomercato, il prossimo d.s. Giovanni Manna lavora a uno scambio in attacco.

Un campionato davvero da dimenticare quello disputato dal Napoli, che nelle ultime tre partite restanti di Serie A, proverà a conquistare almeno la qualificazione alla Conference League. Difficile pensare che i partenopei possano ambire a un traguardo più alto, dopodiché sarà tempo di grandi cambiamenti. Il presidente Aurelio De Laurentiis affiderà la direzione sportiva a Giovanni Manna, che si libererà dalla Juventus al termine del campionato. Di fatto il d.s. già sta però lavorando per gli azzurri, scambiando i primi contatti.

La priorità in casa Napoli è la scelta del nuovo allenatore, ma subito dopo si penserà all’acquisto di un nuovo centravanti che avrà il difficile compito di prendere il posto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, ormai è risaputo, lascerà la Campania al termine della stagione, con De Laurentiis che non attende altro che il pagamento della clausola rescissoria compresa tra i 120 e 130 milioni di euro. Cifra altissima e che pochi club al mondo sarebbero in grado di pagare. Uno di questi è il PSG, che in estate perderà probabilmente Mbappé e ha l’esigenza di sostituirlo con giocatori di alto livello: Osimhen farebbe al caso dei parigini.

Calciomercato, Osimhen al Chelsea e Lukaku al Napoli, questa l’idea di Manna

Eppure – stando a quanto riportato da calciomercato.com – ci sarebbe un’altra possibilità che starebbe seriamente prendendo corpo. Osimhen, infatti, pare non sia entusiasta del ritorno in Francia (ha già giocato al Lille, il club dal quale il Napoli l’ha acquistato, ndr), bensì preferirebbe vivere un’esperienza in Premier League. Tra le società inglesi alla ricerca di un centravanti di alto valore ci sarebbe il Chelsea, che sul piatto della bilancia potrebbe mettere già il sostituto del nigeriano: Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, in prestito alla Roma, autore di 20 reti stagionali (12 in Serie A, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia) difficilmente resterà nella capitale. La Serie A è il suo habitat, ha già dimostrato di fare la differenza nel campionato italiano e l’idea di restare non gli dispiacerebbe. Il Napoli, d’altro canto, si assicurerebbe il sostituto di Osimhen e in più avrebbe una buona fetta di soldi cash in accompagnamento a Lukaku. A frenare l’affare sono l’età del belga – 31 anni il prossimo 13 maggio – e l’ingaggio decisamente spropositato per le casse partenopee (circa 12 milioni di euro, ndr).

Lukaku ha un contratto con il Chelsea fino al 2026, una soluzione potrebbe essere spalmare l’ingaggio su più anni di contratto o comunque un deciso ridimensionamento delle pretese economiche del calciatore. Insomma, se le parti avranno intenzione di venirsi in contro, una soluzione la troverebbero. Per ora, intanto, i dialoghi tra il Napoli e i Blues hanno iniziato a farsi più intensi.