Piotr Zielinski, conoscete sua moglie? Ha uno sguardo magnetico e un corpo perfetto

Zielinski, dopo l’ennesima stagione super, si prepara a vivere un’estate al top con sua moglie. Sono sposati dal 2019, la conoscete?

Il Napoli, in campionato, ha fatto il vuoto alle proprie spalle mettendo fine ad un digiuno durato 33 anni. Lo scudetto ha mandato in estasi la città ed il popolo azzurro che, nella prossima stagione, sogna di poter vivere altre soddisfazioni. Il club ha iniziato a lavorare con l’obiettivo di allestire una rosa ancora più competitiva ad alti livelli e capace di arrivare alle fasi finali della Champions League. Il restyling previsto passerà attraverso l’acquisto di giovani talenti e la cessioni di qualche big: il futuro di Piotr Zielinski, ad esempio, è tutto da scrivere.

Il polacco è stato dei principali trascinatori della formazione di Luciano Spalletti, mettendo a referto 48 gare complessive “condite” da 7 gol ed 11 assist. Il club vorrebbe quindi tenerlo ancora per diversi anni: il problema, però, nasce dal fatto che l’ex Udinese ha un contratto in scadenza nel 2024 e, fin qui, i contatti andati in scena non hanno consentito alle parti di individuare un principio d’intesa soddisfacente.

La causa principale è da ricercare nel fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis, nell’ambito del piano di contenimento delle spese, ha messo sul piatto un’offerta contenente uno stipendio più basso rispetto a quello percepito dal polacco (3.50). Il calciatore ha quindi messo in stand-by la trattativa, così da riflettere e valutare l’idea di trasferirsi altrove. Riflessioni che coinvolgono anche la sua stupenda moglie, Laura Zielinska.

Zielinski, la moglie ha uno sguardo magnetico

I due si sono sposati nel 2019 (suggellando così un amore nato 10 anni prima) ed hanno un bambino a cui hanno dato il nome di Maksymilian. Lei spesso gira tra le vie di Napoli ed ogni volta, anche tramite i social network, ne esalta le bellezze monumentali ed architettoniche. Una presenza fondamentale nella vita del centrocampista, dallo sguardo magnetico e dal corpo reso perfetto dal fitness e dall’allenamento quotidiano.

Inevitabile, quindi, che la permanenza di Zielinski alla corte di De Laurentiis dipenda anche dalle riflessioni di Laura. Per il calciatore, intanto, ha iniziato a farsi avanti la Lazio che conta di regalarlo al tecnico Maurizio Sarri come premio per avere centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il pressing dei biancocelesti è concreto e, in assenza di passi in avanti nella trattativa, il Napoli potrebbe anche decidere di privarsi di lui così da monetizzarne al meglio la cessione. Si vedrà. Intanto Zielinski si prepara a vivere un’estate al top insieme alla sua famiglia.