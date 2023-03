Zielinski lascia il Napoli? Sarri lo vuole alla Lazio: strategia per strapparlo con lo sconto!

Continua la marcia del Napoli in testa alla classifica di Serie A. La squadra di Spalletti sta dominando il campionato italiano e ha ormai lo scudetto in tasca, ma ci sono anche ottime possibilità di proseguire il cammino in Champions League.

La società – in questo clima di festa ed euforia – tiene comunque d’occhio la situazione legata ai rinnovi di contratto. Tra questi c’è da risolvere lo spinoso caso di Piotr Zielinski. Il polacco ha un accordo fino al 2024, ma al momento c’è distanza per il prolungamento. Altri club stanno così cercando di inserirsi per provare a strappare il calciatore al Napoli, con la Lazio in prima fila. Maurizio Sarri farebbe carte false per avere Zielinski, soprattutto in caso di cessione di Milinkovic-Savic.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport illustra quello che è il piano di Lotito per strappare il calciatore a De Laurentiis: ovvero usare una tattica attendista “stile Fabian Ruiz” per far abbassare il prezzo del cartellino al minimo. Ecco quanto evidenziato: