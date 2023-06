Osimhen un altro anno al Napoli, proposta a sorpresa di De Laurentiis!

La stagione è terminata nel modo più dolce possibile per il Napoli, che ha sollevato all’interno del Diego Armando Maradona lo scudetto numero 3 della propria storia. Tra gli artefici di questa enorme impresa c’è senz’altro Victor Osimhen, autore di 31 reti stagionali e vincitore dei premi di miglior attaccante e capocannoniere della Serie A. Una marcia inarrestabile quella della squadra azzurra, trascinata dal proprio bomber.

Proprio la stagione eccezionale di Osimhen potrebbe attirare acquirenti ed estimatori. A fornire un aggiornamento in tal senso è il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, che su Twitter svela come De Laurentiis stia preparando una particolare proposta da formulare all’agente del nigeriano per il rinnovo del contratto. Ecco quanto evidenziato:

Rinnovo con clausola abbordabile