Mercato Napoli, altro duello con il Milan: i rossoneri spingono per il bomber

Il Napoli è al lavoro per il calciomercato estivo, una estate che prevederà anche duelli con altri top club come il Milan.

Antonio Conte sembra prossimo a firmare con il Napoli, il tecnico pugliese dovrebbe essere il punto cardine da cui gli azzurri potrebbero ripartire nella prossima stagione, cercando rivalsa a seguito di un campionato bel al di sotto le aspettative.

L’allenatore pugliese secondo quanto riportato da Ciro Venerato avrebbe sciolto gli indugi, scegliendo Napoli come piazza per rilanciarsi. Decisivo il corteggiamento forsennato di Aurelio De Laurentiis, che già a novembre, prima dell’esonero di Rudi Garcia, aveva provato a consegnargli la panchina degli all’epoca campioni d’Italia.

Napoli – Milan, sarà duello per il bomber? Le ultime indiscrezioni di calciomercato

Non solamente il tecnico, a seguito del mediocre campionato che sta per concludersi, sarà vera e propria rivoluzione sotto l’ombra del Vesuvio. Saranno in tanti a lasciare il capoluogo campano, a partire da Victor Osimhen, su cui pende una clausola da 120 – 130 milioni d’euro.

Il nigeriano lascerà con certezza assoluta il club, con cui lo scorso campionato ha vinto il tricolore da capocannoniere. Ma chi sostituirà Osimhen? Ad oggi, si naviga ancora in alto mare, con tanti, probabilmente troppi nomi accostati agli azzurri.

Tra questi Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord, in grado di realizzare 21 goal in 29 partite, che hanno messo l’attaccante degli olandesi al centro delle attenzioni di vari top club europei. Tra questi anche il Milan, arresosi dinanzi alla scelta di Olivier Giroud, che il prossimo anno approderà in MLS. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il direttore dell’area tecnica Moncada, per questa motivazione, nei giorni scorsi avrebbe avuto un contatto con gli agenti del calciatore, che hanno reso note le cifre necessarie per acquistare il giocatore: ben 50 milioni d’euro.

Insomma, una rivale ben accreditata per Gimenez, la cui valutazione resta oggettivamente importante. Le alternative? Una su tutte per il portale sopracitato, Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna con cui sta conducendo un campionato importante, da Champions League.

Anche l’olandese ha una valutazione però alta, come reso noto nelle scorse settimane dai principali portali di calciomercato. Insomma, il Napoli avrà una disponibilità ampia grazie alla cessione di Osimhen, ma per acquistare il sostituto dell’ex Lille, avrà comunque necessità di spendere una cifra elevata, come il calciomercato dei tempi attuali ci insegna. Ancora un pò di tempo d’attesa e scopriremo il futuro 9 del club.