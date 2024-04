Napoli-Conte, l’esperto non ha dubbi: “Accordo totale”, i dettagli

Antonio Conte pare vicino al Napoli: il tecnico pugliese si starebbe man mano convincendo ad accettare la corte di ADL.

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro fin dal primo momento nelle intenzioni: Antonio Conte rappresenta per il patron del Napoli la priorità assoluta per il nuovo corso azzurro.

I due, favoriti da un rapporto di vecchia data, stanno ormai dialogando da tempo, dai primi scricchiolii sulla panchina di Rudi Garcia, quando De Laurentiis propose all’ex Inter e Juventus di prendere in corsa la panchina degli allora Campioni d’Italia. Una proposta che ricevette un cortese rifiuto, derivante dalla poca propensione del pugliese ad accettare incarichi a campionato inoltrato. Dopo le ultime news arrivate di settimana in settimana però, la situazione attorno ad Antonio Conte potrebbe essere definitivamente cambiata.

Conte-Napoli: pista bollente, novità clamorosa delle ultime ore

Il corteggiamento di De Laurentiis è però proseguito, ricevendo l’appoggio inaspettato di vari top club: Bayern Monaco, PSG, Juventus e tutte società indiziate ad accaparrarsi Conte si sono man mano defilate, favorendo la quindi strategia del Napoli.

Di questo avviso si è quindi rivelato essere anche Ciro Venerato, giornalista sportivo ed esperto di mercato che nel corso del TgSport andato in onda su RAI Sport si è sbilanciato nettamente sul futuro di Antonio Conte. “Conte avrebbe rotto ogni indugio, convincendosi ad accettare la proposta del Napoli“, le parole d’esordio del giornalista. “Trovato anche l’accordo economico fra le due parti, con il tecnico e De Laurentiis che avrebbero così trovato la quadra“, quanto aggiunto poi dallo stesso Venerato. Superati tali aspetti, però, per giungere alla definitiva stretta di mano bisognerà limare ancora qualche dettaglio, come annunciato dallo stesso esperto di mercato.

“La palla è passata ora fra le mani di De Laurentiis, che dovrà accettare due principali richieste di Conte: nessuna scommessa di mercato, puntando su giocatori già affermati, e libertà nell’operato, senza prendere troppo le luci della ribalta come fatto in passato“, quanto aggiunto in conclusione da Venerato. Richieste forti, ma che lo stesso De Laurentiis sarebbe pronto ad accettare pur di portare finalmente il salentino sulla panchina partenopea. Insomma, potrebbero essere giorni decisivi, che segnerebbero in maniera definita e chiara il futuro del Napoli. Certo, nessuno ha la sfera magica, ma da ormai parecchi anni, in Italia, il nome di Antonio Conte è garanzia di successo, chiedere a Juventus e non ultima Inter.