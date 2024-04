Barcellona-Lobotka: novità importante, decisiva mossa dei blaugrana!

Stanislav Lobotka è un obiettivo del Barcellona: i blaugrana, nelle ultime ore, avrebbero compiuto mosse decisive.

Stanislav Lobotka è uno dei pochi calciatori partenopei ad aver mantenuto alto il proprio rendimento in questa stagione. Lo slovacco, leader del Napoli dal 2021, anno coinciso con l’arrivo di Luciano Spalletti, si è confermato nonostante le profonde difficoltà affrontate dagli azzurri. Prestazioni solide e di qualità, come nello stile del centrocampista ex Celta Vigo, in grado di attirare a sé prima gli occhi dell’Arabia Saudita, che già la scorsa estate lo aveva tentato e successivamente, quelle dei top club europei. Su tutti, il Barcellona, che avrebbe però compiuto da poco mosse decisive.

Lobotka-Barcellona, novità in arrivo dai blaugrana

Xavi Hernandez, tecnico dei catalani, era già stato chiaro alla vigilia dell’ottavo di finale contro il Napoli, conclusosi con il passaggio del Barcellona ai quarti di finale:

“Chi apprezzo di più nel Napoli? Dico Lobotka, ha il livello per giocare in una squadra come la nostra, mi piace il suo stile di gioco. Secondo me da noi farebbe la differenza, come d’altronde la fa nel Napoli”.

Parole chiare, esplicite, che avevano fatto piombare nello sconforto la tifoseria partenopea, preoccupata di poter perdere uno dei leader tecnici del team oltre che protagonista assoluto dello scudetto 2023. A quanto pare, però, l’esito di questa telenovela non è così scontato. Lobotka, fresco di rinnovo con il Napoli, ha un contratto lungo con la società di Aurelio De Laurentiis, che difficilmente si priverà di lui, a meno di offerte totalmente fuori mercato.

Probabilmente in virtù di questa situazione, il Barcellona è tornato a sondare anche altri terreni. Uno di questi porta a Marco Verratti, ex pupillo dello stesso Xavi. A rivelare ciò, la redazione di SportFace, che avrebbe indicato il mediano italiano come uno dei possibili colpi blaugrana a centrocampo. Dietro di lui vi sarebbe quindi Kimmich come piano B, con Lobotka che a questo punto diventa una vera e propria terza opzione.

Il centrocampista italiano, attualmente all’Al-Arabi, potrebbe scegliere quindi di tornare in Europa per riavvicinarsi alla sua amata Parigi, in cui moglie e figli sono rimasti a vivere. Una scelta che sta tutta nella volontà di Xavi nel migliorare il proprio centrocampo e che, nel caso in cui fosse confermata, chiuderebbe con ogni probabilità il discorso Lobotka. L’arrivo di Verratti abbasserebbe nettamente le probabilità di un arrivo dello slovacco alla corte della formazione catalana.