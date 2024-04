Ufficiale, il tecnico ha firmato: grande assist al Napoli per la panchina

Antonio Conte pare vicino, vicinissimo al Napoli: una news delle ultime ore potrebbe incrementare questa probabilità.

Antonio Conte potrebbe davvero sedersi sulla panchina del Napoli. Il tecnico pugliese, fermo dopo l’esperienza al Tottenham, starebbe man mano cedendo alla corte asfissiante di Aurelio De Laurentiis, che da ormai mesi non gli sta dando tregua.

I due, amici di lunga data, stanno colloquiando da tanto tempo, circa da novembre, e nonostante i numerosi rifiuti le due strade non si sono mai salutate ufficialmente. Le cose, inoltre, con il passare dei mesi sarebbero cambiate, ed ora un nuovo assist potrebbe essere arrivato in zona Napoli proprio sullo scenario panchina con Conte.

Conte-Napoli, la news dall’Inghilterra cambia tutto per il Napoli

Tra le cose ad esser variate, c’è certamente stata la riduzione dei competitors. Nei primi mesi del 2024, il nome di Conte veniva indicato come papabile ma complicato. Troppe rivali, tra l’altro particolarmente ricche e blasonate, con le società che avrebbero ridotto drasticamente lo spazio di manovra dei partenopei. PSG, Bayern Monaco, club di Premier League ed infine Milan o Juventus: tutti club che con il passare del tempo, e per motivi diversi, si sono chiamati fuori dalla corsa ad Antonio Conte, rossoneri a parte. Tra coloro che hanno rinunciato a Conte, c’è certamente il Liverpool, ormai prossimo ad annunciare il proprio tecnico.

I Reds, dopo una lunga storia d’amore con Jurgen Klopp, in grado di vincere tutto in Inghilterra permettendo allo storico club di risorgere dalle proprie ceneri, dovranno infatti salutare l’allenatore tedesco, che per propria scelta ha deciso di provare una nuova esperienza. La dirigenza del Liverpool si è quindi mossa per trovare un valido erede e tra i nomi accostati al club, e fra questi vi è anche stato quello di Conte. Un’indiscrezione di calciomercato che non ha trovato conferme, considerando che nelle ultime ore la società avrebbe chiuso con Arne Slot, tecnico del Feyenoord.

Slot-Liverpool, c’è l’accordo

L’allenatore olandese, fresco vincitore di una Coppa dei Paesi Bassi, seguita alla scorsa Eredivise, ottenuta sempre sulla panchina del Feyenoord, compirà il grande salto in Premier League in quel di Liverpool. A confermarlo Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato, che attraverso il proprio profilo X ha “ufficializzato” la notizia. Insomma, una rivale in meno per il Napoli, una società che per quanto distante secondo molti, in caso di improvvisa accelerazione avrebbe potuto in un batter d’occhio chiudere la telenovela Conte. Un indizio a favore di De Laurentiis? Il tempo saprà dirlo.