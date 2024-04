Lobotka al Barcellona, pochi dubbi dalla Spagna: “Il piano di Xavi”

Arrivano le parole del giornalista spagnolo sulla voce di mercato Lobotka-Barcellona. Particolare considerazione anche su un altro calciatore azzurro.

Si avvicina sempre più la conclusione di una stagione tutt’altro che idilliaca in casa Napoli, vessata dai pessimi risultati della sortita azzurra nonostante il titolo di Campioni d’Italia fieramente portato sul petto. Gli uomini di Calzona saranno infatti chiamati alle ultime 5 sfide dell’anno per chiudere quantomeno in bellezza un percorso tortuoso e ricco di ostacoli, addolcito però dalle ultime notizie di mercato. Tanti nomi hanno infatti roteato in orbita Napoli nelle ultime settimane, con parecchie news arrivate anche sponda cessione. Su una delle voci più trattate, quale l’interesse del Barcellona per Lobotka, è però da poco intervenuto il noto giornalista spagnolo.

Lobotka-Barcellona, dalla Spagna sicuri sul reale obiettivo azzurro dei blaugrana

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel corso del programma ‘Si Gonfia la Rete‘, il giornalista spagnolo Mario Gago ha fornito il punto della situazione circa il mercato del Napoli con base in Spagna. In particolare, la prima rivelazione è arrivata circa Lobotka. “Lobotka al Barcellona? Xavi vorrebbe un calciatore che andasse a ricoprire il ruolo lasciato scoperto da Busquets. In quella posizione, lo slovacco dovrebbe evolversi un po’. Ecco perché il sogno è rappresentato da Kimmich, con Lobotka che è invece il piano B“, le parole di Gago.

“Ad essere onesti, in Spagna si dice che l’obiettivo numero uno dal Napoli del Barcellona è Kvaratskhelia. A Xavi piacerebbe moltissimo avere un calciatore del genere sulla fascia“, quanto aggiunto poi da Gago. Insomma, uno stravolgimento di piani e alcune rivelazioni mica male, con il discorso del giornalista continuato poi anche sponda movimenti in entrata.

Dovbyk e Guido Rodriguez, dalla Spagna sui movimenti del Napoli

Successivamente alle parole rilasciate sponda Lobotka e Kvara, Mario Gago ha continuato il proprio discorso tirando in ballo Artem Dovbyk, nuovo obiettivo azzurro per l’attacco. “Dovbyk al Napoli? Credo che ci vorranno ben più di 30/40 milioni per strapparlo al Girona. Credo che sarà cercato da molti club, anche se gli azzurri sono stati i primi ad inserirsi in corsa“, quanto detto dal giornalista. “Come calciatore è agile, è un punto di riferimento. Il suo è un profilo tecnico, che batte i rigori e bravo a segnare anche con il piede debole. Sarà da vedere se saprà adattarsi al gioco del Napoli, ancor più veloce nei contropiedi rispetto a quello del Girona“, la successiva sentenza di Gago.

“Guido Rodriguez? La sua è una situazione strana. Al Betis è molto utile, ma in società la situazione è in bilico per molti. Si aspetta di capire se Manuel Pellegrini rimarrà in panchina anche la prossima stagione“, la conclusione del collega spagnolo.