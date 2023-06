Kim lascia il Napoli, club già a lavoro: due i possibili sostituti, c’è un preferito

In casa Napoli sono diversi i nodi da scegliere, partendo da quelli dell’allenatore e del prossimo direttore sportivo, ma intanto lo scouting della società lavora per far trovare a chi arriverà un programma già pronto di papabili acquisti. Il primo obiettivo sarà sostituire Kim Min-Jae, che ha già lasciato la città di Napoli e che ben presto approderà in Premier League.

Scalvini dell’Atalanta il difensore preferito dal Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino svela i nomi dei possibili sostituti del difensore coreano, riportando anche quale sia il preferito del club azzurro. Ecco quanto evidenziato:

I profili seguiti dal Napoli per sostituire Kim sono al momento due: uno italiano, l’altro straniero. Giorgio Scalvini – 19 anni – è il il difensore dell’Atalanta che più di tutti piace al Napoli. Non solo perché è capace di giocare in una linea a tre e in una linea a quattro, ma anche perché ha qualità enormi uniti ad ampi margini di miglioramento.

L’alternativa è Ito dello Stoccarda