Kim-Napoli, è già addio: segnale decisivo, cos’è successo con i compagni

Nemmeno il tempo di godersi a pieno i festeggiamenti per lo scudetto appena vinto con il Napoli, che Kim Min-Jae ha conquistato da autentico protagonista, e il miglior difensore della Serie A saluta già il nostro campionato. Ebbene sì, Kim ha già lasciato Napoli nella giornata di ieri, non solo per svolgere il servizio militare obbligatorio, ma anche perché il suo futuro è la Premier League.

Trasloco già effettuato

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Kim ha già effettuato il trasloco e ha salutato tutti i compagni: segnale inequivocabile del suo addio al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Regalo d’addio dei compagni di squadra

I traslocatori sono arrivati dalle parti di Posillipo nel primo pomeriggio di ieri, non hanno dovuto nemmeno annunciarsi alla guardia giurata all’ingresso del parco, perché tutti lì aspettavano quel camion diretto alla porta della casa di Kim Min-Jae. Un pacco sopra l’altro: tutte le maglie della stagione, quelle che si è fatto dare dai compagni come regalo di addio, perché una stagione del genere va custodita in ogni suo cimelio.

Destinazione Premier League