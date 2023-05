Concessione Stadio Maradona al Napoli: l’annuncio del Sindaco

Aurelio De Laurentiis vuole una concessione centenaria (99 anni, ndr.) dello Stadio Diego Armando Maradona. Il Comune di Napoli deve decidere quali beni vendere e quali dare in concessione per risanare le casse e da qualche mese si è posta anche la questione stadio.

Ai microfoni di “Che Tempo Che Fa“, il presidente del Napoli aveva chiesto esplicitamente la concessione senza la quale sarebbe pronto a costruire uno stadio a Caserta.

L’argomento Stadio Maradona è stato affrontato anche dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha spiegato la situazione, come riporta l’ANSA.

Al momento abbiamo una convenzione triennale che viene aggiornata di anno in anno per quanto riguarda l’uso. Se si vuole passare a un regime di concessine si deve richiedere un piano di investimenti, una valutazione di tipo finanziario dell’investimento che il NApoli vorrà fare e questo poi determinerà la durata della concessione.

È una procedura regolata per legge, aspettiamo una proposta concreta e poi la valuteremo. Noi siamo un’amministrazione pubblica. Tutti sanno benissimo che per fare una concessione c’è bisogno di una proposta della società che non è valutata solo dal Comune ma anche da altri organi istituzionali deputati alla valutazione della congruenza. È interesse di tutti che il Napoli continui a giocare al ‘Maradona’ e che lo stadio venga migliorato.