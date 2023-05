Addio Osimhen, data fissata: Napoli gelato

Il Napoli si prepara alla rivoluzione estiva. Osimhen sempre più verso la cessione: spunta la data che gela i tifosi azzurri.

È imminente la rivoluzione in casa Napoli. Il gruppo capace di conquistare lo scudetto, mettendo la parola fine ad un lungo digiuno durato 33 anni, andrà incontro ad un pesante restyling che comprenderà numerose cessioni ed altrettanti nuovi arrivi. A lasciare la compagnia, ad esempio, sarà Luciano Spalletti non convinto di restare alla guida dei Campioni d’Italia e destinato a restare fermo un anno. Possibile, poi, la partenza dei gioielli più splendenti della rosa tra cui Victor Osimhen.

Il nigeriano, sotto la gestione del mister originario di Certaldo, è cresciuto in maniera esponenziale sotto tutti gli aspetti diventando una punta capace capace non soltanto di concretizzare la manovra costruita dagli azzurri ma anche di dialogare al meglio con i compagni. Miglioramenti evidenti, che gli hanno permesso di mettere a referto 30 reti e 5 assist in 38 apparizioni complessive. Per lui, in queste settimane, ha ricominciato a muoversi il Manchester United. I “Red Devils” già nello scorso agosto avevano tentato di ingaggiarlo, senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” decisivo del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gli inglesi sono intenzionati a rifarsi avanti presto, con l’obiettivo di regalarlo il prima possibile al tecnico Erik ten Hag. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ancora ma nel frattempo ha provveduto a fissare la base d’asta: si partirà da 150 milioni, con i partenopei che contano di incamerare una cifra superiore alla luce dell’interessamento mostrato pure dal Newcastle (qualificatosi alla prossima edizione della Champions League) e del Bayern Monaco. La data di partenza dell’ex Lille, in ogni caso, è stata fissata.

Napoli, fissata la data della cessione di Osimhen

Il contratto da 4.5 milioni netti all’anno che lega Osimhen agli azzurri scade nel 2025. La trattativa relativa al rinnovo è scattata ma finora i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un nuovo accordo. Possibile quindi che il club lo tenga ancora un anno per poi cederlo nel 2024, in modo tale da mantenere competitiva ad alti livelli la squadra e monetizzare comunque bene la sua partenza. Il suo futuro, stando così le cose, appare tutto da scrivere. L’unica certezza è che Osimhen da tempo sogna di potersi esibire in Premier League.

Per il resto, si vedrà. Il Napoli, in attesa di definire la sua posizione, si sta preparando a dire addio ad altri due protagonisti della cavalcata in campionato. Kim Min-jae, infatti, è ad un passo dallo United mentre Piotr Zielinski piace alla Lazio di Maurizio Sarri. La rivoluzione, come detto, è alle porte.