Rinnovo Osimhen, la “mossa pazza” di De Laurentiis: cifre record

Victor Osimhen è stato il fautore dello Scudetto del Napoli. Il bomber nigeriano con i suoi gol ha trascinato la squadra partenopea alla vittoria di un trofeo importantissimo e storico che all’inizio della stagione non era pronosticabile da nessuno tra gli addetti ai lavori. La sua fame e la sua cattiveria agonistica lo hanno fatto diventare di diritto il miglior attaccante della Serie A e oggi tutti gli occhi delle big d’Europa sono puntati su di lui.

Capocannoniere della Serie A e imprescindibile per il gioco di Luciano Spalletti, Osimhen è diventato l’arma letale in questa stagione straordinaria sia dal punto di vista personale che collettivo.

Il futuro di Osimhen al Napoli non è certo. Ci sono tante squadre interessate a lui, soprattutto in Premier League, pronte a fare follie pur di acquistarlo. C’è anche il forte interesse del PSG mentre è svanito quello del Bayern Monaco che ha deciso di virare su altri obiettivi.

Osimhen-Napoli, prove di rinnovo a cifre super

Osimhen può anche restare al Napoli, firmando un cospicuo rinnovo di contratto. Attualmente ha un accordo in scadenza nel 2025 a 4,5 milioni di euro a stagione e la pazza idea di De Laurentiis è quella di aumentare ancora di più l’ingaggio del nigeriano. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, potrebbe esserci un rinnovo a cifre maggiori e per lungo tempo, così da renderlo azzurro “per sempre”.

C’è anche l’ipotesi cessione ancora viva ma De Laurentiis non intende scendere sotto i 150 milioni. Solo pochi club al mondo possono permetterselo ma in casa Napoli c’è la speranza che non arrivino offerte adeguate.