Luciano Spalletti e il Napoli si dicono addio? Il tecnico di Certaldo sembra pronto a salutare dopo la vittoria dello Scudetto, anche se ha ancora un altro anno di contratto dopo il rinnovo automatico attivato dalla società.

Il tatuaggio sul braccio di Spalletti la dice lunga sul suo rapporto con Napoli e con i napoletani e anche sulla sua passione per il lavoro che ha svolto e per l’esperienza napoletana a 360 gradi. Ha dato tanto, forse tutto, alla causa azzurra e probabilmente ora è anche deciso a prendersi un momento di relax lontano dal mondo del calcio per godersi famiglia e i suoi hobby extracalcistici.

Spalletti e il Napoli: De Laurentiis offre il rinnovo biennale

Secondo quanto riferisce Il Mattino, De Laurentiis farà l’ultimo, disperato, tentativo per trattenere Spalletti. Il patron azzurro vuole convincerlo a restare fino al 2025 ed è pronto ad offrirgli un rinnovo biennale da oltre 4 milioni di euro a stagione.

Tutto dipenderà dalla volontà di Spalletti che sembra deciso a fermarsi un anno. Il quotidiano, però, rivela anche che se durante la prossima stagione Spalletti volesse accettare un contratto con un’altra squadra, dovrebbe pagare una penale al club azzurro.