NAPOLI NAGELSMANN – In casa Napoli è ormai partito il toto-allenatore: il futuro di Luciano Spalletti è ancora tutto decifrare e non è detto che il tecnico possa dire concretamente addio, ma è chiaro che il botta e risposta ultimo tra il toscano e Aurelio De Laurentiis impone qualche riflessione.

Tanti i nomi accostati in questi giorni, compreso uno che fa sognare i tifosi: quel Julian Nagelsmann che, secondo anche rumors recenti, il patron azzurro avrebbe visto. Indiscrezione che trova conferma nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione in merito all’eventuale sostituto di Spalletti e rilancia la pista tedesca per gli azzurri.

Il punto della situazione

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a proposito di Nagelsmann accostato al Napoli:

(…) Ora, raccontano in giro, che avrebbe visto Nagelsmann, reduce dall’esonero con il Bayern Monaco, enfant-terrible della panchina, un salto nel grande calcio e però anche nel vuoto.

Gli altri candidati

La medesima fonte, inoltre, fa il quadro della situazione anche relativo ad altri candidati. Segue quanto scritto dal giornale a tal riguardo: