Ultimissime calcio Napoli, nuovi guai per Calzona: due big ai box

Ultim’ora da Castel Volturno: due big si fermano e sono a rischio per la trasferta di Udine. C’è la notizia dal Konami Training Center.

Il Napoli quest’oggi si è ritrovato a Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Udinese, a un anno esatto e poco più dall’anniversario dello Scudetto. Un match che ha comunque una valenza di non poco conto in termini di classifica, considerando che il Napoli deve assicurarsi in vista della prossima stagione un posto per l’Europa, che sia essa l’Europa League o la Conference. Per questo motivo, Francesco Calzona vuole tenere sulla corda gli azzurri, con la speranza di portare a casa tre punti che farebbero bene al morale, in seguito a settimane a dir poco complicate e a un ambiente che si sta facendo sempre più pesante.

Dall’allenamento odierno, però, arriva una novità che non farà piacere allo stesso tecnico e ai tifosi: si fermano Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, da monitorare con attenzione in vista della trasferta di Udine.

News SSC Napoli, stop per Kvara e Politano

Il Napoli continua a preparare la sfida contro l’Udinese del grande ex Fabio Cannavaro, che dal canto suo cercherà di ottenere i suoi primi tre punti da tecnico in Serie A proprio contro la squadra della sua città.

Sul fronte infortuni, non ci sono grandi notizie: secondo quanto reso noto dalla SSC Napoli nel consueto report quotidiano, Kvara ha accusato nella giornata di ieri un risentimento muscolare, motivo per cui è a forte rischio per Udine. Così come Matteo Politano che, insieme a Juan Jesus, hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Report SSC Napoli: ecco il comunicato

Di seguito, il comunicato reso noto dal Napoli in seguito all’allenamento odierno: