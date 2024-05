News Napoli, rivelazione bomba del tecnico: “Nessun contatto con gli azzurri”

Ultime news Napoli, il tecnico avvicinato alla panchina del club partenopeo scioglie i dubbi: non c’è stato nessun contatto diretto

Il tema clou in casa Napoli è senza dubbio la scelta del prossimo allenatore. Per la stagione 2024\25 non ci sarà Calzona sulla panchina azzurra, si sprecano le voci riguardo il possibile sostituto. Tanto dipenderà dalla scelta dell’allenatore, che assieme al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, che con ogni probabilità acquisirà il ruolo di Mauro Meluso, determinerà le strategia di mercato.

In queste settimane sono stati accostati tanti nomi alla panchina del Napoli. Il nome che più di tutti scalda la piazza è senza dubbi quello di Antonio Conte. L’ex Juve è libero sul mercato ed è il vero sogno di De Laurentiis, che ha intenzione di fondare il nuovo corso del club sull’allenatore salentino.

Sullo sfondo le ipotesi Pioli, Gasperini e Italiano. I tre allenatori sono soluzioni, dal punto di vista economico, molto più fattibili per il Napoli. Non vanno poi escluse ipotesi estere come ad esempio Marco Rose, tecnico tedesco del Lipsia. In passato è stato avvicinato alla panchina del Napoli anche Galtier, che in un’intervista a L’Equipe ha parlato dell’interesse del Napoli.

Panchina Napoli, Galtier smentisce le voci di mercato

L’allenatore ex PSG, ora in forza all’Al-Duhail, in Qatar, si è raccontato ai microfoni del quotidiano francese. Tanti i temi toccati, tra i quali anche l’interesse del Napoli in passato. Dopo esser stato scagionato dalle accuse di razzismo ai tempi del Nizza, che lo hanno costretto a lasciare l’Europa e ad abbracciare la causa qatariota, è pronto a rimettersi in gioco.

Galtier è infatti tra i candidati principali alla panchina del Milan per il dopo Pioli, a sua volta candidato alla panchina del Napoli. Non è il solo avvicinato alla panchina rossonera. Al momento, come ipotizzato dallo stesso Galtier, il Milan sembra indirizzato verso la scelta di Lopetegui come prossimo tecnico. Di seguito il passaggio chiave dell’intervista in questione:

“Milan? È lusinghiero ma non ho parlato con i dirigenti. Mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui…”.

Poi si è espresso anche sul Napoli: “Ero ancora sotto contratto con il PSG e non ho avuto contatti diretti con il Napoli“, spiega nell’intervista. Galtier ha di fatto spento i rumors di mercato, defilandosi definitivamente nella corsa alla panchina azzurra. E per di più ha anche smentito le voci riguardo un interesse passato del club di De Laurentiis.