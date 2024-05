Pioli, gli chiedono del futuro: l’obiettivo del Napoli sorprende tutti

Stefano Pioli si è espresso in conferenza stampa riguardo il suo futuro sulla panchina del Milan: indizio sul possibile approdo al Napoli

Tra i candidati alla panchina del Napoli per la prossima stagione è impossibile non menzionare Stefano Pioli. Per molti addetti ai lavori l’attuale allenatore del Milan è addirittura il favorito a prendere il posto di Calzona in panchina. Ancor più di Conte, visto che la trattativa che porta all’ex Juventus può riservare più di qualche insidia.

Pioli a fine stagione, con ogni probabilità, terminerà la sua esperienza sulla panchina del Milan. Un matrimonio durato ben cinque anni e che ha portato nella bacheca del Milan il diciannovesimo scudetto della propria storia e un ritrovato prestigio internazionale grazie alle prestazioni in Champions ed Europa League, dopo una manciata di anni bui.

Alla base di questa decisione potrebbe esserci la forte delusione nell’ultimo derby di campionato, che ha di fatto sancito la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter e che ha scatenato le proteste della tifoseria, che ha richiesto alla società il cambio in panchina. Nonostante l’oramai assodata seconda posizione in classifica, dinanzi alla Juventus, il futuro di Pioli è in bilico.

Pioli, l’indizio sul futuro in conferenza stampa

In vista del match di domani, Milan-Genoa, Pioli è intervenuto nella consueta conferenza stampa di avvicinamento al match. Tanti i temi toccati dall’allenatore rossonero, che come ampiamente prevedibile ha anche dovuto rispondere ad alcune domande sul futuro.

Innanzitutto Pioli fissa una deadline: “Futuro? Penso solo a questo finale di stagione. A fine campionato vedremo cosa fare. Il rapporto con la società è sempre stato buono e lo sarà sempre, anche dopo la decisione sul mio futuro”, questa la risposta di Pioli.

Il tecnico rossonero ha quindi aggiunto: “Non parlerò con nessun altro club finché non sono sotto contratto con il Milan”. Un chiaro indizio riguardo il possibile approdo sulla panchina del Napoli. Manca poco alla fine del campionato, quando inevitabilmente Pioli dovrà decidere cosa farne del suo futuro. Gli azzurri intanto, almeno stando alle dichiarazioni del tecnico, dovranno attendere i risvolti della situazione tra Pioli e il Milan.

La dirigenza rossonera sta valutando più profili per la propria panchina. Al di là della suggestione Antonio Conte, sembra essere scemata del tutto la pista Lopetegui e nelle ultime ore è spuntata anche l’idea Conceicao del Porto.