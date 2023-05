Nuovo allenatore Napoli, spunta un profilo internazionale: incontro con il suo agente

Luciano Spalletti e il Napoli, con ogni probabilità, si diranno addio a fine stagione. Dopo due stagioni all’ombra del Vesuvio e la conquista di uno scudetto storico, il rapporto tra allenatore e De Laurentiis si è incrinato e la scelta del tecnico toscano è quella di andare via.

Tanti i nomi sondati dalla società per sostituire Spalletti, ma per ora è ancora difficile capire chi potrebbe sedere sulla panchina azzurra. Oltre i vari Conte, Gasperini, De Zerbi e tanti altri, ci sarebbe anche un profilo internazionale tra le idee della società.

Nagelsmann Napoli, incontro con l’agente a Roma

Infatti, secondo quanto riporta l’agente FIFA, Gigi Iacomino, ci sarebbe stato un incontro a Roma tra Napoli e Volker Struth, agente di Julian Nagelsmann.

Nagelsmann è reduce dall’esonero con il Bayern Monaco per discordie con la società e vorrebbe rimettersi subito in gioco, Eppure, è un’ipotesi difficile vederlo a Napoli, visto un ingaggio elevatissimo per le casse azzurre.