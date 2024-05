De Laurentiis a Castel Volturno, discorso e particolare richiesta alla squadra!

Ultime giornate di campionato per il Napoli, chiamato a compiere un’impresa per qualificarsi all’Europa League. Il presiedente De Laurentiis è stato a Castel Volturno per motivare i suoi ragazzi.

Ultime quattro giornate di Serie A, poi il verdetto finale. Il Napoli è chiamato a compiere un’impresa sportiva per qualificarsi alla prossima edizione dell’Europa League. Ad oggi, con il nono posto, sarebbe fuori dalle coppe, ma la Conference League dista una sola posizione, occupata dalla Fiorentina, anch’essa ferma a 50 punti ma con una partita in meno. Contro la Roma, nel precedente turno di campionato, gli azzurri hanno mostrato segnali incoraggianti sotto il profilo del gioco, nonostante la vittoria sia sfumata all’ultimo per l’ennesimo errore stagionale del reparto difensivo.

Nel posticipo di lunedì sera, in trasferta contro l’Udinese, per il Napoli esiste solo un risultato: la vittoria. Il presidente De Laurentiis tiene molto alla partecipazione dei suoi alle prossime competizioni europee, per questo motivo ha voluto dimostrare vicinanza ai calciatori presentandosi a Castel Volturno, chiedendo una cosa in particolare.

Napoli, De Laurentiis non vuole interrompere la striscia di qualificazioni consecutive alle competizioni europee

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è presentato a Castel Volturno per incoraggiare la squadra a non mollare la corsa alle competizioni europee, centrate dagli azzurri per quindici anni di fila:

De Laurentiis non fa che sottolinearlo: lo ha fatto ancora una volta ieri mattina, quando è voluto andare a Castel Volturno per ricordare alla squadra che la prova con la Roma deve essere ripetuta in quest’ultimo mese perché l’obiettivo è quello di tornare in Europa e «ripetere in queste ultime gare la prestazione con la Roma, dove siete stati molto bravi», ha ribadito. Perché a quel primato, delle quindici qualificazioni consecutive, tiene da morire.

Il Napoli ha inaugurato la striscia di qualificazioni consecutive in Europa nel lontano 2010, con l’approdo in Europa League, a cui hanno fatto seguito ben nove qualificazioni ai gironi di Champions League. Nel mezzo, cinque avventure nella seconda competizione europea per importanza.

Il traguardo più importante rimangono i quarti di Champions centrati lo scorso anno, in cui gli azzurri hanno dovuto alzare bandiera bianca nel doppio confronto contro i rossoneri di mister Stefano Pioli, che nelle ultime ore pare essere il candidato numero uno alla panchina partenopea per la prossima stagione. Un record importante, insomma, che De Laurentiis vuole mantenere sia per il prestigio che per gli introiti monetari.