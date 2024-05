LIVE PRIMAVERA: Napoli – Ascoli, azzurrini in campo per il riscaldamento

Campionato Primavera 2, match tra Napoli e Ascoli.

Ore 14:30, le squadre scendono sul terreno di gioco per eseguire il riscaldamento. Calcio d’inizio previsto alle ore 15.

Napoli Ascoli Campionato Primavera 2, le formazioni ufficiali

Napoli: Sorrentino; Esposito, D’Angelo, Peluso, De Luca, Di Lauro, Mazzone, Gioielli, Vigliotti, Russo, Spavone. A disposizione: Petrone, De Crescenzo, Malasomma, Puzone, Stasi, Legnante, De Chiara, Pesce, Vilardi, Lorusso, Raggioli, Borriello. Allenatore: Tedesco Andrea.

Ascoli: Sciammarella; Caucci, Cozzoli, Maiga, Caffuri, Piermarini, Deriu, Bando, Colaiacomo, Loscalzo, Del Moro. A disposizione: Amato, Sottil, Rossi, Diteodoro, Carano, Gorica, Barrotta, Ciccanti, Lattanzi, Gaspari, Mengucci, Solmonte. Allenatore: Ledesma Cristian Daniel.

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli – Ascoli, 29 esima gara del Campionato Primavera 2. In seguito all’ultimo pareggio ottenuto in casa del Benevento, la formazione di mister Andrea Tedesco ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive. Quest’oggi si cercherà il successo che permetta di blindare il posizionamento in terza posizione, obiettivo fondamentale in vista dei play off.

Dallo Stadio “G.Piccolo” di Cercola, il nostro inviato Francesco Paudice.