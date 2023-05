Si è appena conclusa la conferenza stampa organizzata a Castel Volturno, dove Aurelio De Laurentiis ha parlato del ritiro del Napoli che si terrà quest’estate tra il 14 e il 25 luglio, per preparare la nuova stagione calcistica. Anche quest’anno la squadra azzurra si sposterà a Dimaro Folgarida, in Trentino.

Durante la conferenza, il presidente del Napoli ha parlato anche della festa scudetto che si terrà domenica 4 giugno al Mardona, di seguito la sua risposta:

“Abbiamo celebrato domenica con la Fiorentina e adesso mi sto spaccando per organizzare la premiazione del 4 giungo. La partita si giocherà il 4 giugno alle 19, poi ci sarà la premiazione con la consegna delle medaglie d’oro e della Coppa. Monteremo tre grossi palchi ed installeremo ben 10 schermi nello stadio, ben più grandi di quelli visti contro l’Udinese. Dopo la premiazione e la festa partirà uno spettacolo canoro, magari fino a mezzanotte. Anzi, l’altro giorno mi è venuta un’altra idea. Ho chiamato Fiorello e gli ho proposto di montare la propria struttura ed il proprio palco all’interno dello stadio, così da andare in onda il giorno dopo con la sua trasmissione direttamente dal Maradona. Magari appena dopo la mezzanotte, come fatto con Sanremo. Molto probabilmente mi dirà di no, ma la proposta rimane attiva”.