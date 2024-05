Affare in segretezza tra De Laurentiis e Manna: qual è l’allenatore scelto per il Napoli

Il prossimo allenatore del Napoli è il tema che continua a tenere banco in casa azzurra, per il Corriere dello Sport ci sarebbero novità.

Ancora poco, pochissimo tempo ed il Napoli conoscerà il proprio allenatore in vista della prossima stagione, quella del rilancio. Francesco Calzona non verrà riconfermato, il commissario tecnico della Slovacchia porterà a termine il proprio mandato, sperando di centrare quantomeno la Conference League, poi saluterà.

Ognuno per la sua strada, come delineato al momento della firma e di un incarico che a meno di clamorose sorprese sarebbe stato consapevolmente a “tempo minimo”, quello necessario a tentare un miracolo poi non avvenuto.

Nuovo allenatore Napoli: c’è la scelta dei De Laurentiis e Manna, le ultime

Aurelio De Laurentiis sta flirtando con una cerchia ristretta di 4 tecnici da ormai settimane, il patron sta giocando d’anticipo, conscio, dichiarazioni di rito a parte, di non poter ripetere lo scempio gestionale avvenuto nei mesi immediatamente successivi alla conquista del tricolore.

Un lavoro certosino quello del presidente del Napoli secondo il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo, nella sua edizione odierna, ha reso noto il confronto costante tra il leader della FilmAuro e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. I due attraverso colloqui fitti starebbero cercando di sciogliere ogni dubbio e ad oggi, avrebbero una preferenza specifica: Gianpiero Gasperini.

Il totem dell’Atalanta è particolarmente apprezzato, un vecchio pallino di De Laurentiis al di là del modulo e di quella difesa a 3 che prevederebbe un cambio radicale sotto l’ombra del Vesuvio. Attualmente, il tecnico dell’Atalanta è però impegnato a pieno nella conquista di una finale in Europa League e del quinto posto in campionato, motivo per cui, per tentare l’affondo decisivo si attenderà il termine della stagione calcistica. Un Gasperini che non resterebbe l’unico profilo apprezzato, nonostante i favori, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano manterrebbero secondo il Corriere pienamente la propria candidatura.

Anche per Italiano ci sarebbe da aspettare, la lotta con il Napoli per l’ottavo posto è in corsa e anche l’ex Spezia ha una finale da conquistare in Conference, mentre per Pioli, ad oggi, ci sarebbe uno spazio maggiore visto il futuro definito con il Milan. E Antonio Conte? L’ex Juventus ed Inter sarebbe attualmente defilato, nonostante ciò, eliminare la sua candidatura sarebbe un errore, un nome importante, un nome ingombrante che potrebbe ritornare prepotentemente in auge. Insomma, ci sarà da attendere, ancora per poco, ma ci sarà da attendere.