Meret: “In Trentino si lavora sempre bene”, poi le parole splendide sullo Scudetto

Durante la conferenza di presentazione del ritiro del Napoli, che si terrà quest’estate probabilmente tra il 14 e il 25 luglio, ancora una volta a Dimaro Folgarida, in Val di Sole in Trentino. Ad affiancare Aurelio De Laurentiis è stato Alex Meret, portiere azzurro.

Di seguente le sue dichiarazioni:

Sul ritiro:

Importanza del ritiro in un posto già conosciuto:

“Conoscere le strutture e i luoghi dove si va a lavorare ti aiuta a lavorare meglio. Anche il fatto di non fare grandi spostamenti per le amichevoli ci permette di lavorare e riposarsi in modo da poter concentrarci al meglio sulla preparazione. In quei momenti il lavoro è molto importante”.