Il Napoli ha iniziato già a studiare per il futuro. Dopo la vittoria dello Scudetto, gli azzurri intendono ripartire ancora meglio per la prossima stagione, tenendo l’ossatura della squadra attuale e provando a migliorare la squadra in ogni reparto. L’obiettivo della società è quello di provare a combattere nuovamente per lo Scudetto e ripetersi anche in Champions League.

Uno dei nomi sondati dal Napoli è quello di Daichi Kamada. Il trequartista giapponese ha il contratto in scadenza a giugno con l’Eintracht Francoforte e con ogni probabilità saluterà il club tedesco. L’affare si chiuderà a parametro zero e la dirigenza partenopea potrebbe tentare l’assalto.

Napoli fuori dalla corsa per Kamada: Milan o Borussia Dortmund

Il Napoli è distante da Kamada. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il trequartista nipponico è una delle idee degli azzurri ma Milan e Borussia Dortmund sono un passo avanti. La volontà dello stesso Kamada è quella di giocare in rossonero ma la dirigenza deve decidere se affondare il colpo o meno.

E in quest’ottica il Borussia Dortmund vuole anticipare anche i rossoneri e trattenere il giapponese in Germania. Il Napoli si è tirato fuori dalla corsa e difficilmente proverà a prenderlo dopo le voci di qualche settimana fa.