Napoli su Kamada, volontà forte di De Laurentiis: offerta super

Il Napoli punta forte su Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese è considerato uno dei migliori calciatori nipponici e il suo profilo piace agli azzurri da diverso tempo. È entrato nel mirino di Cristiano Giuntoli e del suo staff già diversi mesi fa e il confronto in Champions League ha permesso di studiarlo anche da più vicino.

Kamada ha il contratto in scadenza a giugno con l’Eintracht Francoforte e non lo rinnoverà: è un’occasione a parametro zero. Centrocampista, classe ’96, potrebbe essere un’arma in più per il reparto nevralgico del Napoli. Gioca da trequartista e ha un ottimo rapporto con la fase realizzativa e di finalizzazione. In stagione ha collezionato 14 gol e 5 assist in 43 presenze, a dimostrazione dell’ottima intelligenza in zona offensiva.

Napoli su Kamada: le cifre dell’offerta

Il Napoli è interessato a Kamada. Considerato il contratto in scadenza a giugno le concorrenti sul giapponese sono aumentate ma molto giocherà anche il fattore Champions League. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra ha già avuto dei contatti con l’entourage del centrocampista giapponese per convincerlo a trasferirsi in Serie A.

La richiesta degli agenti di Kamada al Napoli è stata molto alta: 4,5 milioni di euro a stagione. De Laurentiis, però, ha intenzione di spingere sull’acceleratore e ha deciso di offrire un contratto da 3,5 milioni a stagione, cifre che si avvicinano al tetto ingaggi stabilito dal presidente del Napoli.